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Как заказать удостоверение тракториста-машиниста (Права на спецтехнику)?

Как заказать свидетельство ДОПОГ?

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Гражданская оборона и ЧС

Обучение по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
Работы на высоте

Обучение правилам охраны труда при работе на высоте
Сварочные работы

Сварщик НАКС

Обучение сварщиков. Сварщик НАКС

Неразрушающий контроль

Обучение методам неразрушающего контроля
Опасные грузы (ДОПОГ)

Обучение водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы
Охрана труда

Обучение по охране труда
Пожарно-технический минимум

Обучение по пожарной безопасности
Промышленная безопасность

Обучение по промышленной безопасности, прохождение аттестации в Ростехнадзоре
Обучение по рабочим профессиям

Общестроительные профессии Электромонтажные работы

Электробезопасность

Тепловые установки Электроустановки
Энергетическая безопасность

Безопасность дорожного движения

Обучение по безопасности дорожного движения
Удостоверение тракториста-машиниста

Права на спецтехнику

Что вы получаете?

По результатам обучения Вы получите удостоверение о
присвоении профессии, свидетельство и выписку из
протокола заседания комиссии

Удостоверение

Гарантии, которые Вы получаете

Документы в срок

Мы четко соблюдаем сроки, так как дорожим вашим временем

100% качество наших услуг

Мы несем полную ответственность за свою работу

Гарантия подлинности документов

У нас есть все необходимые лицензии и сертификаты

Доставка курьером

Быстрая доставка за 48 часов транспортной компанией по всей России

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Гарантия успешной аттестации и выдачи удостоверения

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